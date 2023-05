Da riserva, a titolare in finale: Ranieri si scalda per la gara contro l’Inter

L'indiziato numero uno a partire dall'inizio, salvo sorprese, è Luca Ranieri. Infatti, la formazione titolare della gara di oggi sarà decisiva per capire le scelte di Italiano anche in vista dell'Inter

La Nazione, analizzando la probabile formazione della Fiorentina contro il Torino, ipotizza anche i titolari della gara di Coppa Italia contro l'Inter. L'indiziato numero uno a partire dall'inizio, salvo sorprese, è Luca Ranieri. Infatti, la formazione titolare della gara di oggi sarà decisiva per capire le scelte di Italiano anche in vista dell'Inter. Quindi, in caso della coppia Martinez Quarta-Igor, l'ex salernitana dovrebbe fare coppia con Milenkovic per difendere la porta viola in finale di Coppa Italia.