Da Nico Gonzalez a Milenkovic: Fiorentina, quanti stop

La Nazioneha riportato il dato degli infortunati in casa Fiorentina. Il primo a fermarsi fu Duncan, che lasciò il ritiro in Austria dopo il match contro il Qatar. Poi abbiamo Dodò, che si fermò prima a Bologna e poi nell'ultima gara contro il Milan. Milenkovic e Bonaventura hanno avuto vari acciacchi, Nico Gonzalez non è mia riuscito a tornare in forma dopo la tallonite. Igor ha saltato 3 gare, Zurkowski è alle prese con continui fastidi, così come Jovic. Addirittura Gollini si è visto costretto a dare forfait per vari problemi fisici.