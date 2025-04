Da Milano: “Kean piace molto al Milan. Ma il budget non supera i 30mln…”

In ogni caso, il Milan ha intenzione di investire circa 30 milioni di euro per assicurarsi un nuovo bomber da affiancare a Gimenez. Tuttavia, ogni decisione definitiva verrà presa solo dopo la nomina del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore, due figure chiave che guideranno la pianificazione tecnica per la prossima stagione. Lo scrive Calciomercato.com.