Da Milanello: rientrato Ibra, Messias in gruppo. Il punto sugli acciaccati

Le ultime dal centro sportivo rossonero

Sia Fiorentina che Milan sono al lavoro per preparare la sfida di sabato del Franchi. Da milannews.it arrivano gli aggiornamenti sulla giornata odierna in casa del Diavolo. La squadra è tornata a lavorare dopo 2 giorni di riposo concessi da Pioli. Presenti tutti i calciatori non convocati dalle rispettive Nazionali, l'unica eccezione è rappresentata da Ibrahimovic che si è comunque presentato a Milanello. Riposo per Tonali e Diaz. Junior Messias ha lavorato in gruppo ed è abile e arruolabile per la gara con i Viola. Lavoro differenziato per Romagnoli e Castillejo. Ancora incerti i tempi di recupero di Calabria, che però salterà certamente il match di sabato. Nulla di grave per Ballo-Touré, che ha preso una botta nell'ultimo match in nazionale ma resterà con i compagni del Senegal.