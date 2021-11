Milan senza Calabria: Kalulu nuovo padrone della fascia destra?

Ballottaggio tra Kalulu e Florenzi, ma il primo pare essere in vantaggio

Come scrive Tuttosport, "Kalulu è il grande favorito: la sua crescità è evidente, il suo eclettismo anche. Ma è evidente che il suo ruolo vero, quello nel quale rende di più, sia inequivocabilmente quello di terzino destro. Proprio quello che dovrebbe occupare nelle prossime partite. La sua storia al Milan racconta di alcuni mesi trascorsi ad ambientarsi, subito dopo l’arrivo dal Lione. quindi, Pioli lo ha schierato per otto partite consecutive difensore centrale, in campionato. Finchè, a febbraio 2021, comincia la sua trasformazione come terzino destro, ruolo che non abbandona più nelle peraltro non frequentissime presenze in campo negli ultimi mesi della scorsa stagione. Quest’anno, per non negarsi nulla, Kalulu ha sì praticamente abbandonato la posizione di difensore centrale: ma per dividersi nuovamente, stavolta un po’ terzino destro, la scelta più logica, un po’ terzino sinistro, la scelta più emergenziale".