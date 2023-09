Da Bergamo: “Le offese a Gasperini come i cori razzisti. Scamacca è fortissimo”

"Gasperini vs Firenze? Penso anche io che Chiesa sia un cascatore, oggi come allora. Gasp è diretto e questo lo rende antipatico, soprattutto in preda all'adrenalina del momento. Offendere la mamma di Gasperini merita provvedimenti come i cori razzisti a Vlahovic qualche tempo fa. Scamacca? È fortissimo, fisico da granatiere, tecnico, non capisco come mai il resto delle big italiane se lo sia fatto sfuggire. Mi aspetto almeno 20 gol anche da lui. Come valori vedo superiore l'Atalanta, ma dipende molto da quanto avanti andranno le due squadre in Europa".