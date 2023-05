Da Basilea: tifoso viola finisce all’ospedale, gli scoppia un petardo in mano

Serata da dimenticare per un supporter della Fiorentina, protagonista di un incidente sugli spalti del St. Jakob-Park: per lui corsa all'ospedale più vicino

Notizie spiacevoli dalla Svizzera. Poco prima del calcio d'inizio di Basilea-Fiorentina i tifosi viola dal settore ospiti hanno fatto partire diversi petardi che hanno provocato non solo tanto frastuono ma anche un brutto incidente. Ad uno di loro, infatti, è scoppiato in mano uno dei botti, ferendosi seriamente. Il tifoso viola è stato portato velocemente all'ospedale più vicino per le cure del caso. Serata rovinata.