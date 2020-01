Cutrone, rimandata l’ufficialità e il primo allenamento: il motivo

Doveva essere il giorno dell’ufficialità di Patrick Cutrone. Dopo l’arrivo a Firenze nella serata di ieri e le visite mediche di stamattina, era nell’aria l’annuncio ufficiale e persino la conferenza stampa di presentazione. Invece la mancanza di alcuni documenti ha impedito alla Fiorentina di completare l’iter e di far allenare l’attaccante già nel pomeriggio agli ordini di Iachini. Nelle prossime ore tutto sarà risolto, resta da capire se la questione sarà sbrigata in tempo per poter convocare Cutrone per domenica contro la Spal. A questo punto la presentazione ufficiale in sala stampa dovrebbe slittare alla prossima settimana. PRESTITO, RISCATTO, CONTRORISCATTO: TUTTE LE CIFRE