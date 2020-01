Cutrone, le cifre: un affare da oltre 20 milioni di euro

La trattativa, lunga e complicata, è andata a buon fine. Patrick Cutrone è il nuovo attaccante della Fiorentina e dovrà andare a far gruppo con Chiesa, Vlahovic e quando tornerà Ribery. 3,2 milioni per il prestito oneroso 15,5 per l’obbligo di riscatto con premi legati al numero dei gol che l’ex attaccante rossonero riuscirà a segnare. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, un’affare da oltre 20 milioni di euro per un giovane italiano e di prospettiva, come vuole Commisso, ma soprattutto un investimento per il futuro. L’obiettivo di Iachini sarà quello di metterlo in campo insieme a Chiesa e Ribery, ma anche al fianco di Vlahovic con cui si giocherà il posto.

Secondo La Gazzetta dello Sport l’accordo tra Fiorentina e Wolverhampton è stato raggiunto sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a 15 milioni più bonus. Il Wolverhampton si è assicurato un diritto di controriscatto, ma l’ultima parola spetterà alla Fiorentina che può far suo l’attaccante per 19 milioni. Cutrone ha firmato un contratto che lo legherà al club viola fino al 2025.