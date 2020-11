“Cutrone? Meglio da seconda punta. Rende meno di quel che potrebbe”

L’intermediario Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio di Patrick Cutrone (LEGGI le parole dell’agente):

“Io l’avevo indicato come potenziale flop per questa stagione. È uno dei profili da cui ci si aspettava tanto l’anno scorso, ma che potenzialmente sta rendendo meno. A parte qualche partita nel post lockdown non è mai riuscito a trovare quella continuità di prestazioni. In carriera ha fatto vedere le cose migliori accanto a un attaccante di peso. La Fiorentina avrebbe l’obbligo di riscattare il giocatore al verificarsi di determinate condizioni, che riguardano le presenze: a meno che non sbocci un amore immediato con Prandelli, c’è il rischio che si possano fare delle valutazioni aziendaliste e puntare su giocatori di proprietà. Le opportunità sono poche e Cutrone dovrà cercare di sfruttarle anche a partita in corso”.