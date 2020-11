Ag. Cutrone: “Patrick titolare? Non scommetteteci. Ribery? Rischioso affidare l’attacco solo a lui”

Ai microfoni di Lady Radio il procuratore di Patrick Cutrone, Giovanni Branchini, è tornato a parlare di Fiorentina e della situazione del suo assistito: “Cutrone titolare oggi? Non ci scommettete… (ride n.d.r.) E’ stato fortemente voluto dalla Fiorentina, al termine di un’operazione complicata e abbastanza costosa, e soprattutto un’operazione pre-Covid che non poteva prevedere le precauzioni economiche la pandemia avrebbe suggerito”.

“C’è stata grande soddisfazione per il club e per Patrick, che tranne un momento di difficoltà all’inizio della sua esperienza, quando ha giocato con un minimo di regolarità ha tolto diverse castagne dal fuoco e fatto qualcosa di buono. Poi inspiegabilmente è entrato nel dimenticatoio: tutti hanno sempre riconosciuto la grande disponibilità e la serietà negli allenamenti di Patrick che si è vista quando è entrato in campo, ma è altrettanto chiaro che un attaccante ha bisogno di continuità e morale. Mi avrebbe fatto piacere che sia trattato come gli altri”.

Non solo, aggiunge Branchini: “Serve una squadra che giochi discretamente altrimenti ogni volta diventa una partita di sacrificio nella quale è difficile per un attaccante svolgere il suo lavoro di fare gol”. Su Ribery l’analisi è dura: “Credo sia stata riposta troppa fiducia in lui e buttata troppa responsabilità sulle sue spalle, è un campione ed un giocatore estremamente generoso dietro quale la Fiorentina si è nascosta. Alla sua età è molto limitativo e rischioso affidare ad un solo calciatore tutta la responsabilità e la creatività di un settore del campo”.

DE PAUL, ANCHE OGGI DA AVVERSARIO. MA NON E’ ESCLUSO NUOVO ASSALTO A GENNAIO