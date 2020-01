Ecco la “coppia ignorante” targata Iachini. Il falso nove? Un ricordo

La coppia d’attacco metafora del pensiero calcistico. Montella, amante del calcio spagnoleggiante (non sempre ricambiato) aveva varato il tandem “tecnica e fantasia” formato da Chiesa e Ribery. Iachini, predicatore del calcio pane e salame (in senso buono), ha dato forma al duo Vlahovic-Cutrone. Una “coppia ignorante” (sempre in senso buono), due attaccanti di fisico e di lotta, che fanno a sportellate con i difensori, si sacrificano in fase di non possesso e cercano la porta appena possibile. Dal falso nove al doppio nove, la metamorfosi è netta e si estende un po’ a tutta la squadra, decisamente più grintosa e aggressiva con il loro allenatore. Dopo lo spezzone nel finale della gara con la Spal, ieri contro l’Atalanta Vlahovic e Cutrone hanno superato a pieni voti il primo test di livello, candidandosi come soluzione più che spendibile. Anche a gara in corso, magari già a Napoli dove però dovrebbe rientrare Chiesa dal 1′ al fianco di Cutrone. E PATRICK GUARDA OLTRE: “NON VEDO L’ORA DI GIOCARE CON RIBERY”