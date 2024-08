Curva Fiesole, i tifosi al fianco della squadra: “Ora stiamo tutti insieme”

LA NOTA DELLA FIESOLE

"Chiuso il mercato e finiti i chiacchiericci estivi torna il momento di fare quadrato, quello in cui conta chi lotta in campo e chi sugli spalti. Tante altre battaglie ci attendono e dobbiamo affrontarle TUTTI con lo spirito di quei 300 di Budapest. Diamo appuntamento alla tifoseria Fiorentina al Viola Park alle ore 16:00, accompagneremo la squadra in MOTORINO per dimostrare che “ comunque vada devi sapere che, noi non ti lasceremo mai da sola” non è solo uno slogan e che saremo sempre al fianco di chiunque scenda in campo dando tutto quando indossa i nostri colori.