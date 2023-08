Curiosità: sapete quanto paga la Fiorentina per l’insegna al Viola Park?

Il sito QuiAntella.it svela con dovizia di particolari i dettagli riguardanti gli accordi fra Città metropolitana e Fiorentina circa le insegne del Viola Park. Ben 1.337 euro l’anno sarà la cifra pagata per la concessione di esporre l’insegna lungo via Pian di Ripoli (Sp 34 via di Rosano), rilasciata l’8 agosto. Il 16 agosto la firma dell’atto dirigenziale n.2362 che ufficializza il tutto. La concessione è stata data per tre anni, con scadenza il 7 agosto 2026, tacitamente rinnovabile.