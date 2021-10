Cuccureddu: “Prima le bandiere esistevano. Vlahovic? Lo porterei alla Juventus”

Antonello Cuccureddu parla così della sua esperienza alla Fiorentina e dice la sua sul futuro di Dusan Vlahovic

Antonello Cuccureddu, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per parlare di Fiorentina del passato e di quella attuale. Ecco le sue parole: "L'esperienza alla Fiorentina è stata importante per me. Io lascia la Juventus dopo tanti anni e prima non era come adesso, esistevano le bandiere. Purtroppo mi feci subito male in allenamento appena arrivato Firenze, poi l'anno dopo si arrivò quinti con un po' di difficoltà. Io discussi molto con Passarella che non voleva difendere. quello che mi ha sorpreso di più fu Picchio De Sisti, una persona eccezionale. Tutti i giocatori avevano un grande spessore, Giancarlo Antognoni più di tutti".