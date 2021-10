Vlahovic, non solo Juventus: arrivano ancora sirene estere

Su Dusan Vlahovic non c'è solo la Juventus di Allegri. Tornano sirene estere già comparse durante l'estate

Dusan Vlahovic, insieme alla sua dirigenza ha già comunicato di non voler rinnovare con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo, oltre alla Juventus di Allegri, sarebbe tornato alla carica anche l'Atletico Madrid di Simeone. Dunque, come in estate, la squadra spagnola proverà a chiudere il colpo con i viola per assicurarsi l'attaccante serbo.