Cuccureddu: “In Olanda pronti ad uno stadio infuocato. Dodò? Dipende da lui”

L'ex difensore Antonello Cuccureddu , intervistato dal Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dell'inizio stagione della Fiorentina: "In queste prime due giornate mi è sembrato di vedere una buona Fiorentina e andando avanti così credo che possa togliersi delle soddisfazioni".

"Al momento vedo bene i viola, sono una squadra forte. In Olanda troveranno uno stadio infuocato. Sono sempre pieni. Andare avanti in Conference? Se ce l'ha fatta la Roma perché non può farcela anche la Fiorentina".