Cucchi: “Progetto viola incantevole. Reazione di Commisso comprensibile”

Il noto giornalista Riccardo Cucchi ha parlato del campionato che sta svolgendo la Fiorentina sotto la guida di Vincenzo Italiano

Il giornalista Riccardo Cucchi è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della trattativa su Vlahovic e del gioco espresso dai viola grazie a Italiano : "Il progetto della Fiorentina stava dando dei frutti grazie ad un allenatore importante come Vincenzo Italiano. Mi dispiace che Vlahovic sia andato via, perché con il tempo i viola possono arrivare a competere per i trofei internazionali".

Su un possibile piazzamento in Europa per i viola: "Il numero di squadre per ottenere un posto un Europa è alto, ma penso che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per conquistarsene uno. È una squadra vera, che ha ritmi elevati. Sono molto fiducioso su quello che può dimostrare Italiano insieme ai viola".