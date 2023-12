Cucchi: “Fiorentina e Bologna meritano la classifica grazie alla programmazione”

Sulla classifica della Fiorentina e del Bologna l'ex radiocronista di RadioRaiRiccardo Cucchi ha parlato così sui propri profili social: "Bologna quarto, Fiorentina quinta. Credo che le due squadre siano meritatamente così in alto grazie al lavoro serio di Thiago Motta e Italiano. E naturalmente grazie al lavoro serio di due società non ricche ma capaci di programmare. Non sappiamo se a maggio Bologna e Fiorentina saranno ancora così in alto in classifica, ma in questo momento va dato atto alle due squadre di aver fatto davvero bene. Complimenti".