CT Polonia su Zurkowski: “Non rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina”

Il commissario tecnico della nazionale polacca Czesław Michniewicz ha parlato della situazione di Szymon Zurkowski. Ai microfoni di przegladsportowy.onet.pl, l'allenatore della selezione biancorossa ha detto: "Zurkowski ha ricevuto un’offerta dalla Fiorentina per rinnovare il contratto, ma non ha intenzione di fare un passo del genere. Non è interessato a questa prospettiva". Il centrocampista polacco dopo una bella annata a Empoli, conclusa con 6 gol e 2 assist, si aspettava sicuramente di avere più spazio. Vedremo se a gennaio ci saranno degli sviluppi della sua posizione, con il Bologna che preme, e il tentennamento del rinnovo è un segnale chiaro.