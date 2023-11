Crudeli: “Jovic non ha fatto un tiro in porta. Che rimpianto Bonaventura”

"Il Milan ha avuto tantissimi infortuni, e lo staff ha delle responasinilità. La classifica senza problemi fisici era in linea con le aspettative. Ma alcune partite sono state di livello, vedasi quella contro il PSG. Ci sono stati alcuni errori tattici contro il Lecce grossolani, e alcuni di questi vannpo ascritti a Pioli. Jovic non è attualmente in grado di garantire un rendimento ottimale. La Fiorentina può mettere in difficoltà il Milan, in trasferta sta andando bene, lo dicono i numeri. Speravo che Jovic fosse un buon acquisto, ma non ha fatto un tiro in porta. Bonaventura è un enorme rimpianto, al Milan servirebbe moltissimo. La Fiorentina ha mandato a bersaglio molti giocatori, e offre soluzioni. La partita è aperta a tutti i risultati"