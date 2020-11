Crudeli: “Alla Fiorentina serve uno come De Zerbi e Juric, che valorizzi la rosa”

Tiziano Crudeli, cronista e giornalista di 7 Gold, ha parlato di Fiorentina in uno scorcio del suo intervento a Contro Calcio social TV:

“Adesso la Fiorentina ha una società solida alle spalle ma deve trovare gli uomini giusti. De Zerbi e Juric hanno trasformato una buona squadra in una competitiva. Ha bisogno di un allenatore come loro che valorizzi il materiale umano. Sarri potrebbe andare? Ero convinto che alla Juve fosse l’uomo giusto ma non ha dato il suo gioco. A volte bisogna anche saper vincere 1-0 con tanta concretezza e meno spettacolo…”.

