Cruciani: “Commisso? Non facile partire da zero. Vlahovic deve dimostrare tutto”

Cruciani alla vigilia di Fiorentina-Lazio

Il conduttore e noto tifoso laziale Giuseppe Cruciani ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida tra Fiorentina e biancocelesti: "Alla Lazio di questa stagione voglio dare un 7. Contro la Fiorentina sarà una battaglia, se avesse vinto a Bologna sarebbe stata tranquilla. Non è una squadra in disarmo, storicamente le gare tra Fiorentina e Lazio sono battaglie, se vinciamo possiamo ancora sperare nella Champions. Commisso? Iniziare da zero senza esperienza in un calcio difficile come quello italiano non è semplice. Credo che dal prossimo anno voglia cambiare marcia, se i risultati non arrivano gli allenatori si mandano via. Vlahovic è agli inizi e deve conquistare tutto, è esploso quest'anno e deve ancora dimostrare tanto. Non è escluso che da qui alla fine però possa segnare più di Immobile."