Criscito su Kokorin: “E’ un attaccante eccezionale, ma alla Fiorentina non sarà semplice”

Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, a commentato a Sport Express il passaggio del suo ex compagno, Sasha Kokorin, alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Gli auguro il meglio. Lo seguo con simpatia e spero che abbia successo anche a Firenze E’ un attaccante eccezionale, non a caso sono arrivati gli attestati di stima sia da Fabio Capello che da Roberto Mancini. Con i suoi compagni di reparto, Kokorin, di solito ha buoni rapporti. Sicuramente alla Fiorentina non sarà facile per lui, perché questa è la sua prima esperienza lontano dalla Russia, ma è stato lui stesso a voler correre il rischio