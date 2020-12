Criscitiello: “Ribery acquisto per i fotografi. Commisso voleva squadra a stelle e strisce ma non c’è”

Il giornalista Michele Criscitiello ha detto la sua sulla Fiorentina nell’editoriale per TMW, testata giornalistica di cui è direttore:

A Firenze si mette molto male per Commisso. L’esonero di Iachini e, soprattutto, l’arrivo di Cesare Prandelli non ha portato a nulla. La squadra è costata qualche soldino e subito l’americano di Italia ha dovuto finanziare il club dopo il bilancio in perdita. I risultati non arrivano ma soprattutto della squadra a stelle e strisce che voleva Rocco non vi è traccia. Ribery è stato un acquisto per i fotografi, l’assenza della punta pesa e di questo passo rischia di bruciare anche un patrimonio come Castrovilli. La Fiorentina non c’è, completamente nulla. Stagioni così sono davvero pericolose. Bisogna fare punti, anche sporchi, quanto prima per togliersi qualche problema dalla testa.