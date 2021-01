Criscitiello: “Fiorentina grande delusione della Serie A insieme al Torino”

Nel commentare su tuttomercatoweb.com la vittoria dell’Inter contro la Juventus per 2-0, il giornalista Michele Criscitiello ha citato brevemente anche la Fiorentina:

Finalmente una vera e bella Inter. Senza paure e senza soffrire. La squadra di Conte vince a mani basse e si gode un risultato senza storia. Barella è un belvedere anche in ottica Nazionale. La Juventus non è in bianco e nero ma un giornale pronto per finire nel fuoco. A metà gennaio non possiamo assisitere ad una squadra così che continua a prendere gol con una difesa sistemata in maniera improponibile. E i migliori? Pirlo li tiene in panchina. La verità è che l’allenatore della Juventus, come sapevamo da inizio anno, non ci sta capendo nulla ma non puoi fare apprendistato alla Juventus (prima squadra) con Ronaldo a bilancio. In questa Juve non c’è nulla. Vive di partite e di fiammate. Progettualità zero. Basti pensare che questa squadra ha preso 3 gol in casa dalla Fiorentina che ieri ne ha presi 6 a Napoli e che, insieme al Torino, è la grande delusione della Serie A fin qui.