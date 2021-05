Costacurta: “Vlahovic sorpresa fino ad un certo punto. Tutti lo aspettavano”

L'ex difensore: "Nessuno di noi lo aveva segnato perché lo aspettavamo tutti su livelli alti. Magari non così alti e non così in fretta..."

Redazione VN

L'ex difensore Alessandro Costacurta, oggi opinionista per Sky Sport, ha commentato brevemente la stagione sopra le righe di Dusan Vlahovic.

Queste le sue parole: "Vlahovic sorpresa fino a un certo punto, nessuno di noi lo aveva segnato perché lo aspettavamo tutti su livelli alti. Ecco, magari non così alti e non così in fretta...".