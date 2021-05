E’ già tempo di pensare al futuro. Obiettivo allenatore e… Simy

E' già tempo di futuro in casa Fiorentina. Dal toto-allenatore al contratto di Vlahovic, spunta Simy

Terminata la stagione, è già tempo di pensare al futuro. Nella serata di ieri il dg viola Joe Barone ha sondato il terreno per Nwankwo Simy, 20 gol nel campionato appena concluso che di fatto avvia le grandi manovre per il futuro. Ma il grosso delle scelte per la Fiorentina che verrà passa dal nuovo allenatore, scrive Repubblica.