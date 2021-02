L’allenatore Serse Cosmi è intervenuto in diretta a Zona Mista su RTV38 dove ha parlato di Fiorentina:

Da questa squadra ci si aspettava di più, ma è anche vero che probabilmente ci si aspettava troppo di più. Da subito però non mi è sembrato che la Fiorentina fosse costruita per il suo allenatore. Il ritorno di Cesare Prandelli mi ha ricordato molto il mio ritorno a Perugia. Anche lui si è scontrato con una situazione che non dipendeva dalla conduzione tecnica. Penso che questa sia una stagione di insegnamento. Con la possibilità di costruire una squadra ottima per il prossimo anno. L’obiettivo è trovare giocatori da Fiorentina. Castrovilli? Mettere la maglia numero dieci a Firenze è difficile. Ti condiziona il valore della maglia. Forse Baggio e Rui Costa hanno sentito meno il peso. Castrovilli non è proprio un numero dieci, è un giocatore che per caratteristiche è più un interno. Società? Il club detta le linee. La storia di Firenze dice che i migliori giocatori passati a Firenze vengono dalle giovanili viola oppure da squadre più piccole. A Firenze, come in altre piazze, devono venire calciatori he possono diventare forti a Firenze. Non deve puntare su giocatori già fatti o campioni. Firenze da questo tipo di giocatori pretende perché la città vive di un certo tipo di calcio. E’ una piazza dove non puoi bleffare