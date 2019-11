“Così non si fa il bene di Firenze, polemiche sterili”. La risposta alle accuse all’amministrazione

Polemiche sterili che non guardano al bene della città e della Fiorentina. Sono loro a strumentalizzare la vicenda, non il Pd e l’amministrazione che invece stanno lavorando per arrivare a una soluzione. In questo modo non si fa il bene di Firenze, in un momento in cui c’è bisogno del massimo sostegno ad una squadra che sta realizzando ottimi risultati. Fratelli d’Italia fa una sua ricostruzione della vicenda, componendo un mosaico alquanto poco reale. Quanto alla lettera della Lega, apprezziamo la buona volontà ma siamo certi che il presidente Commisso ha dalla sua abbastanza esperienza e competenza per saper scegliere i buoni consigli, grazie anche ad un gruppo di ottimi suoi collaboratori che lo sapranno guidare nel fare le scelte più opportune.