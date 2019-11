FdI attacca Nardella: “In 10 anni mai pensato a progetto alternativo del Franchi”

Intervenuto in Palazzo Vecchio, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Torselli ha tuonato contro l’attuale giunta sul tema della riqualificazione del Franchi: “Nardella era sicuro che lo stadio a Firenze non sarebbe mai stato fatto. In 10 anni di discussione non è mai stato realizzato un progetto alternativo per l’Artemio Franchi. Dire di voler portare il rugby o l’atletica è una risposta improvvisata visto che c’è già il Ridolfi per l’atletica”.

Il capogruppo fiorentino Simone Sollazzo aggiunge: “Il quartiere 2 è il quartiere dello sport e della Fiorentina. Il 60 % delle strutture sportive cittadine è in quella zona. Se la squadra gigliata dovesse abbandonarlo sarebbe un danno ed una sconfitta. La manuntenzione del Franchi costa un milione di euro all’anno, chi la pagherà quando andranno via? L’esempio del Flaminio a Roma è lapalissiano, non deve diventare una cattedrale nel deserto. Necessario pensare anche ai commercianti”.