CorSport: “Fatelo per Joe”. Ecco cosa ha detto Italiano alla squadra

Un cerchio di maglie gialle e viola, con intorno il Viola Park. Queste le immagini dell'allenamento di ieri, in vista della sfida di oggi tra Viktoria Plzen e Fiorentina. Vincenzo Italiano, nel mezzo, ha guardato tutti i giocatori ad uno ad uno pronunciando queste parole: "Fatelo per Joe. Torniamo in finale". A rivelarlo è il Corriere dello Sport, che questa mattina sottolinea l'importanza della gara di Conference League, obbiettivo concreto per la stagione viola. Tutto passa da Plzen. Anche le possibilità di regalare a Firenze un trofeo dopo tanti anni.