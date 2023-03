Corsi: “Viola? Favorevole, ma posso farci poco. Amministrazione teme disordini”

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a RTV 38 riguardo la possibilità che la Fiorentina giochi al Castellani durante i lavori di restyling del Franchi: "Il Castellani diventerà nostro? Il tutto passerà da un bando indetto dall'amministrazione comunale. Fiorentina? Da parte nostra abbiamo espresso disponibilità, sarebbe un atto di carineria nei confronti della Fiorentina, ma certi aspetti li dovranno valutare l'amministrazione comunale e le autorità competenti. Ad oggi però, da Firenze ufficialmente non ci ha chiamato nessuno. Io valuto l'aspetto sportivo, la sindaca Barnini valuta aspetti relativi a sicurezza, viabilità e all'umore dei cittadini. Io ci metto poco, solo il fatto che il campo verrà sollecitato tutte le settimane".

Sullo stato di salute del Castellani: "Lo stadio ad oggi non ha dei requisiti adeguati alla Serie A, il nostro sogno sarebbe quello di poter ristrutturare lo stadio "a pezzi", come Bergamo e Udine, una volta che diventerà nostro. In passato giocammo a Pisa una sola partita, con 6.000 tifosi nostri. Ricordo che ci furono disordini, e questa è un aspetto che preoccupa anche l'amministrazione di Empoli, che dovrebbe organizzare un evento con 16.000 tifosi "ospiti" anche se molti potrebbero arrivare dal nostro circondario".