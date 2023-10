Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli. Queste le sue dichiarazioni: "Noi andiamo avanti a valorizzare i giocatori e a colmare le entrate e uscite. L'inizio di stagione quest'anno non è stato dei migliori. Stiamo vivendo un momento in cui pensare alle cose negative non ci è di aiuto. Preferisco pensare alle ultime 4 partite dove non abbiamo subito goal."