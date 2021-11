Corsi: “Empoli-Fiorentina sarà una festa. Ricordo quando andavo al Franchi…”

Verso la sfida in programma il 27 novembre: "Il risultato è importante per entrambe, ma a volte scontato. A volte però nello scontato c'è la sorpresa..."

Fabrizio Corsi , presidente dell'Empoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino. Di seguito vi riportiamo i passaggi più interessanti: "I punti che abbiamo ci piacciono e ci piace quello che ha espresso la squadra, ma è inutile guardare la classifica. Bisogna pensare che il nostro campionato non è quello del Verona o del Sassuolo, ma di quelli che devono lottare fino alla fine. Ora siamo contenti e fiduciosi, e questo è sicuramente importante per un gruppo di giovani, però sappiamo che tra un mese potremmo avere problemi. Non ci dobbiamo dimenticare che in passato c'è capitato di retrocedere dopo aver accumulato 11 punti di vantaggio sulla terzultima".

Corsi poi parla di Empoli-Fiorentina in programma il 27 novembre: "Bisogna prenderla come una festa, al di là del risultato che è importante per tutte e due le squadre ma a volte scontato. Però nello scontato ci sta anche la sorpresa. Mi ricordo i tempi in cui molti empolesi, me compreso, andavano allo stadio a Firenze a seguire la Fiorentina e sentivano l'Empoli alla radio. Io andavo in Maratona. Ora invece siamo lì a giocarcela".