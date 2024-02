Corsi e il gesto verso la Fiorentina: cosa succede per i danni in Curva Sud

Dopo quanto accaduto durante Empoli-Fiorentina al Castellani in Curva Sud (settore ospiti dedicato ai tifosi viola), in molti chiedevano che i danni, di circa 3.000 euro, venissero risanati dalla società viola. Ma così non sarà. Infatti, come raccolto da PianetaEmpoli.it, il presidente Corsi ha deciso che non innescherà nessuna azione di rivalsa, pagando di tasca propria i danni. Un gesto distensivo, con l'intenzione di non voler colpevolizzare il club gigliato.