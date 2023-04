L’urlo della Fiesole: “Vinci!”. E il Franchi stasera è tutto (o quasi) viola

Non solo la coreografia in Fiesole: stasera tutto lo stadio Franchi (ad eccezione della curva Ferrovia chiusa) si tingerà di viola per Fiorentina-Cremonese

Un vero spettacolo quello messo in scena dalla Curva Fiesole per la semifinale di ritorno contro la Cremonese. Il disegno della coreografia contiene un'esortazione all'imperativo chiara, rivolta alla squadra di Italiano: "Vinci!" - si legge. Inoltre presenti richiami al tricolore e alla coccarda della Coppa Italia, oltre al giglio fiorentino. Vi proponiamo in copertina la foto scattata da Fotocronache Germogli.

Uno spettacolo viola — Non è tutto, perché stasera tutto lo stadio (ad eccezione della curva Ferrovia chiusa) si è tinto di viola. E non solo metaforicamente: la società infatti ha distribuito bandierine anche nei settori di tribuna e Maratona. Fiorentina-Cremonese si preannuncia uno spettacolo davvero coinvolgente sugli spalti, sperando lo sia anche in campo.