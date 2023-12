Cordella (ex ds Honved): “Per la Fiorentina domani sarà fondamentale l’approccio”

"In Ungheria ho passato cinque anni bellissimi in un club storico come l'Honvéd portando il club cinque volte in Europa e vincendo anche un campionato. Ferencvaros? E' l'altro club di Budapest dalla storia importante. Contro di loro nonostante i pronostici non fossero dalla nostra abbiamo quasi sempre vinto. I viola li troveranno un clima gelido ma non dovrebbero avere problemi a prevalere sugli ungheresi, che restano comunque una squadra con un buon organico. Tutto dipenderà da come Italiano e i suoi approcceranno il match. La Groupama Arena? E' una bellissima struttura, frutto di una politica nazionale che investe molto sulle infrastrutture e sui settori giovanili. Rapporto con Frey? In comune con lui ho la passione per il vini. Sebastian fa parte della mia squadra dei vini che abbiamo recentemente creato".