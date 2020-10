Coppa Italia, un giovane arbitro al Franchi per Fiorentina-Padova

Si avvicina il debutto stagionale della Fiorentina in Coppa Italia. Mercoledì alle 18 la gara contro il Padova (Serie C) valevole per il terzo turno, in sfida secca. Una partita che sarà arbitrata da Alberto Santoro, fischietto di Messina classe ’89 che è stato appena promosso in Serie B. Gli assistenti saranno Scatragli e Pagliardini, quarto uomo Bitonti. Ricordiamo che per questo match non sarà attivo il Var.

