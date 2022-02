Coppa Italia, ufficiale: ecco data e orario della semifinale di andata

La Fiorentina, vittoriosa ieri a Bergamo, se la vedrà con la Juventus del grande ex Dusan Vlahovic

La partita si giocherà allo stadio Artemio Franchi il 2 marzo, esattamente tra 19 giorni. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21:00. Violanews.com, come sempre, seguirà l'intero evento in diretta a partire dal pre gara.