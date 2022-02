Semifinali di Coppa: l’anomalia italiana rispetto all’Europa

Una piccola annotazione di cui tenere conto in vista di una (doppia) gara che, tra contenuti tecnici e non, si preannuncia incandescente

E' già iniziato il conto alla rovescia verso la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, primo atto della sfida (doppia) dalla quale uscirà una delle due finaliste della competizione. A inizio marzo sarà il Franchi a fare da cornice a viola e bianconeri, mentre a fine aprile si giocherà a Torino. Piccola ma importante annotazione regolamentare: nonostante a livello europeo sia stata abolita, la regola dei gol segnati in trasferta è ancora valida in Italia .

In caso di pareggio nella somma delle reti segnate da Fiorentina e Juventus tra andata e ritorno, le marcature in trasferta varranno il doppio. Una piccola anomalia di cui tenere conto in vista di una gara che, tra contenuti tecnici e non (vedi la rivalità storica tra le tifoserie ed il ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze da giocatore bianconero), si preannuncia tutt'altro che banale.