Coppa Italia Primavera: Fiorentina-Roma dove vederla in tv e streaming

Questa sera a Salerno la squadra Primavera della Fiorentina guidata da Alberto Aquilano affronterà la Roma per la finale di Coppa Italia Primavera. Sarà la quinta consecutiva per i ragazzi viola che saranno seguiti da un discreto numero di tifosi. Nell'ultimo confronto di campionato fra le due squadre, giocato il 6 gennaio, i viola ebbero la meglio sui giallorossi per 2-1 grazie ad una doppietta di Capasso. Violanews seguirà la partita con l'inviato Stefano Fantoni che vi racconterà la partita e realizzerà video e foto dal terreno di gioco e al termine dalla sala stampa. Vi aspettiamo quindi alle 20.45 per il prepartita.