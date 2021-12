Coppa Italia, le info sui biglietti per assistere a Fiorentina-Benevento

La vendita dei biglietti avverrà in un’unica fase di vendita libera a partire da martedì 7 dicembre alle ore 15:00 e fino all’inizio della gara il 15 dicembre

La Fiorentina torna di scena in Coppa Italia dove mercoledì 15 Dicembre sfiderà il Benevento al Franchi in una gara unica che vale la qualificazione agli ottavi di finale. La vendita dei biglietti avverrà in un’unica fase di vendita libera a partire da martedì 7 dicembre alle ore 15:00 e fino all’inizio della gara il 15 dicembre.