Nuovo sponsor dagli Stati Uniti, la Supercoppa Italiana cambia nome

Come riportato da l'ANSA, la Lega Serie A ed EA Sports hanno annunciato una nuova partnership. Il colosso americano dei videogiochi ha acquisito i diritti esclusivi per le attivazioni videoludiche riguardanti la Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. Quest'ultima inoltre assumerà la denominazione EA Sports Supercup a partire dalla stagione 2022-23. I tifosi potranno vedere i contenuti EA Sports durante la stagione sulle proprie piattaforme digitali. «La collaborazione tra Lega Serie A e EA Sports è un'opportunità unica per fornire una maggiore visibilità ai nostri Club e ai nostri giocatori per gli anni a venire», ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega.