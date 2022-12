Coppa Italia, info e prezzi biglietti per Fiorentina-Sampdoria

In attesa che siano messi in vendita i biglietti per le partite di campionato, è iniziata la vendita dei tagliandi per Fiorentina-Sampdoria di Coppa Italia. La gara è in programma giovedì 12 gennaio alle ore 18 al Franchi. I prezzi sono divisi in tre fasce (più la quarta per gli Under 14) a seconda se chi acquista possieda un abbonamento oppure no. Fino a domani sarà attiva la prevendita riservata agli abbonati, poi scatterà la fase "Inviola Time". Solo dal 5 gennaio scatterà la vendita libera. Acquistando il biglietto di Fiorentina-Samp, così come il pack da 12 partite, sarà inoltre possibile partecipare al concorso con alcuni premi in palio (clicca qui).