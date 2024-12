L'Atalanta ospiterà il Milan di Fonseca, Thiago Motta affronterà il suo passato contro il Bologna di Vincenzo Italiano, e il Napoli di Conte, reduce dalla sconfitta di ieri, incontrerà nuovamente la Lazio di Baroni. Insomma, ci sono tutte le premesse per un turno di campionato favorevole alla Fiorentina, che dopo giorni difficili meriterebbe di ritrovare il sorriso. Per la squadra, per Firenze, ma soprattutto per Edoardo Bove.