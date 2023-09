Coppa d’Africa, Angola e Ghana ci sono. E la Fiorentina trema

Sono da poco terminate le gare del girone E valide per la qualificazione alla Coppa d'Africa 2024, con altre due nazionali che hanno strappato il pass per l'accesso alla competizione. Si tratta del Ghana, grazie alla vittoria per 2-1 contro la Repubblica Centrafricana, con il primo posto nel girone e l'Angola, grazie al pareggio per 0-0 con il Madagascar. Non delle splendide notizie per la Fiorentina, che quindi dovrà fare a meno, oltre al già qualificato Kouamé (Costa d'Avorio), anche di Duncan (Ghana) e Nzola (Angola), con la competizione che avrà inizio il 24 gennaio 2024.