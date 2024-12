Convocati Fiorentina: ecco la scelta su Gudmundsson, torna a sorpresa Richardson

La novità più attesi di giornata è arrivata, i convocati della Fiorentina. Il grande dubbio della vigilia riguardava le condizioni fisiche di Albert Gudmundsson. Ebbene l'islandese è tra i convocati di oggi, quindi torna a disposizione di Palladino, come vi avevamo anticipato ieri. Da tempo si vociferava di come la sfida di oggi fosse il suo obiettivi, dopo l'infortunio di Lecce del 20 ottobre. Ma non solo Gudmundsson, è stato convocato anche Richardson, i cui tempi di recupero si prospettavano molto più lunghi. L'elenco completo