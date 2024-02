Convocati Fiorentina: Dodò dovrà ancora aspettare. La decisione su Koaume

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani al Castellani contro l'Empoli. Ancora assente Dodò, che quindi dovrà pazientare ulteriormente per tornare a respirare l'aria della partita, con lui anche Castrovilli. Non c'è neanche Christian Kouamè, nonostante sia tornato in città dopo la Coppa d'Africa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ivoriano non ha ancora avuto modo di allenarsi con la Fiorentina. Out anche l'infortunato Christensen. Di seguito la lista completa: