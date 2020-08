Convocati, ecco la lista di Iachini per la Spal: out Ribery, torna Benassi

Sono 23 i convocati da Beppe Iachini per la trasferta di Ferrara contro la Spal. Oltre all’indisponibile Castrovilli, ed allo squalificato Ghezzal, sarà assente anche Franck Ribery. Il francese non è al meglio dopo le numerose partite disputate in questo finale di campionato. A centrocampo si rivede Benassi dopo una lunga assenza causa infortunio.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic Venuti, Dalle Mura

Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Duncan, Pulgar, Benassi

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Sottil, Vlahovic

